Explozie la o bucătărie de vară din comuna Zvoriștea O explozie, din fericire neurmata de un incendiu, a avut loc in aceasta dimineața intr-o bucatarie de vara a unei gospodarii din comuna Zvoriștea. Evenimentul a fost anunțat prin intermediul unui apel la 112 in jurul orei 08.30, fiind solicitata intervenția echipajelor de la Inspectoratul pentru ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

Sursa articol si foto: monitorulsv.ro

