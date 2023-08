Explozia de la Crevedia. Primele critici despre intervenția pompierilor. „Au mers acolo carne de tun” In timp ce localnicii din Crevedia incearca sa-și revina de pe urma exploziei de la stația GPL dinn comuna, sindicaliștii Europol ridica semne de intrebare despre cum au intervenit pompierii pentru stingerea incendiului. „Ca la bomba de la Hiroshima” Pentru localnicii din Crevedia, exploziile devastatoare de sambata au insemnat pur și simplu un coșmar trait pe viu. Mai mulți oameni care locuiesc in apropierea stației GPL au facut marturisiri de coșmar. „Doua bubuituri la inceput și dupa aia am ieșit afara și am vazut un fum negru. Am vazut un fum negru si ambulantele venind catre aici. Cand am… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Explozia de la Crevedia. La lumina zilei, cosmarul continua pentru localnicii evacuati din case noaptea trecuta. Multi nici nu pot ajunge sa vada ce a ramas in urma exploziile devastatoare, pentru ca accesul inca nu e permis in zona de risc. Primele cifre oficiale arata ca sunt 3 case distruse in totalitate,…

- Explozia din Crevedia. Trei explozii puternice au zguduit Crevedia sambata seara si, odata cu ea, o tara intreaga. 57 de oameni au fost raniti initial – dintre ei, 39 de pompieri -, iar un om a murit de groaza in momentul in care cisternele din statia GPL au sarit in aer. Sotia lui, cu arsuri peste…

- Se pare ca la stația GPL din Crevedia ar fi avut loc, de fapt, doua explozii in aceasta seara. Mai multe persoane au fost ranite și exista și decese. UPDATE 22:00 – Numarul popmpierilor raniți in aceasta explozie a ajuns la 26, a anunțat Raed Arafat. „Dupa a doua explozie, avem in jur de 26 de pompieri…

- La o zi de la explozia de la depozitul GPL din Crevedia, pompierii inca intervin cu apa in zona incendiului. Apa are menirea sa evite supraincalzirea cisternelor care inca au combustibil. Și pana la 20 de case au fost grav afectate de incendiu, salvatorii reușind sa evite extinderea flacarilor catre…

- Șeful DSU Raed Arafat explica de ce zeci de pompieri care au intervenit la Crevedia au fost raniți. Arafat spune ca pompierii au un risc imens in meseria lor și ca cei care au fost raniți interveneau la stingerea unor case care au luat foc."Pompierii care stateau in așteptare nu stateau la racit.…

- Trei echipaje de poliție și mai mulți jandarmi blocheaza accesul in Crevedia catre locul exploziei. Filtrul e la 400 de metri de locul deflagrațiilor.In lumina tare a sfarșitului de vara, comuna cu 6.000 de locuitori se demeticește dupa noapte tragica in care un om a murit și peste 40 sunt internați,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat, duminica, ca, din informatiile detinute, firma care opera cisternele GPL de la Crevedia ”nu avea documente sau autorizatie sa functioneze, in mod normal, firma nu avea activitate, de fapt”. Societatea funcționa fara autorizație…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) anunța ca organizeaza o misiune de transport pentru pacienții grav raniți in explozia de la Crevedia, la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgența