Stiri pe aceeasi tema

- Orașul Oslo a organizat un zbor pentru a-i trimie pe romii cu nationalitate romana inapoi in tara. Motivul? Acestora le era frica sa nu se imbolnaveasca de coronavirus (COVID-19).La inceputul saptamanii, un grup de 63 de romi de nationalitate romana au luat un autocar spre Romania. Alți 140 care au…

- Un tanar din Statele Unite ale Americii a lins produse aflate pe rafturi, intr-un supermarket, s-a filmat și a publicat imaginile video pe internet, in contextul pandemiei de coronavirus (COVID-19).

- Frica, teroarea, panica sunt mai prezente ca niciodata mai ales acum cand acest virus se raspandește atat de rapid. Ne temem de ceea ce ne rezerva ziua de maine iar informația negativa contribuie enorm la frica resimțita și ingreuneaza momentele prin care trecem. In aceste momente intrebarile legate…

- Octavian lucreaza pe ambulanța, in cea mai afectata zona de coronavirus din Europa. Zi de zi, transporta zeci de oameni depistați cu COVID-19. Cu toate ca ii este frica, dupa cum recunoaște chiar el, merge inainte: „Cred ca mai mult ca ziua de ieri nu mi-a fost teama in nicio zi. Incercam sa ne imbarbatam…

- Australianca Margaret Court (77 de ani), una dintre cele mai mari jucatoare de tenis din istorie, a intrat din nou in atenția spațiului public cu o declarație controversata, de aceasta data despre pandemia de coronavirus. „Sanatatea enoriașilor este o prioritate pentru noi și am luat masuri active pentru…

- Noile cazuri de coronavirus aparute in Italia, Iran, Coreea de Sud, Statele Unite ale Americii si in multe alte tari din lume, i-au determinat pe oamenii de stiinta sa afirme cu claritate ca ne aflam in fata unui focar global serios, ce ar trebui recunoscut drept pandemie.

- China și Coreea de Sud au raportat miercuri 500 de cazuri noi de coronavirus, inclusiv un prima caz de soldat american infectat, în condițiile în care Statele Unite avertizeaza ca o pandemie este inevitabila, iar epidemia din Italia se raspândește în mai multe țari europene,…