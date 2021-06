Expert SUA în explozibili: „Bomba de la Arad a fost declanșată printr-un telefon mobil” Johann Classen, profesor și expert in explozibili spune ca nu este atat de greu sa fabrici o bomba artizanala.„Ar putea fi vorba despre trei tipuri de explozibili. Cei militari, explozibili comerciali, cum sunt TNT, iar o a treia varianta a celor artizanali, pe care ii poți face acasa. Una dintre ele este așa numita bomba-țeava, iar a doua este un mix de fertilizatori. Ambele sunt relativ ușor de realizat. Este foarte important daca oamenii au cunoștințe despre aceste amestecuri. Daca este o bomba artizanala, precum cea țeava, se ia țeava, se unesc capete, iar țeava este infundata cu praf de pușca.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

