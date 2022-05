In sfarșit, Administrația Biden a dat OK-ul mult așteptat pentru ”marele experiment” privind reunificarea Romaniei cu Republica Moldova! Dar, ghinion, doar in ceea ce privește asumarea ”agendei LGBT” de catre Administrația Prezidențiala de la București și cea de la Chișinau. Ce este drept, Florin Cițu apucase ”sa fure startul” cu privire la asumarea guvernamentala a […] The post Experiment american: Klaus - Maia, primul cuplu LGBTQ ! first appeared on Ziarul National .