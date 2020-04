Experiente practice de invatare si dezvoltare pentru studenti in mediul de business ASER a dat start proiectului Akademics in mediul online! Esti gata sa ai parte de cea mai tare experienta a studentiei tale, explorand lumea business-ului si lucrand in echipa?



In perioada 4 - 15 mai, ASER iti pregateste experiente practice de invatare si dezvoltare, gata sa iti faca studentia mai autentica.



Fiecare etapa contureaza experienta Akademics



Etapa I: Interactioneaza in cadrul workshop-ului de autocunoastere! Sub indrumarea unui trainer specializat, iti vei identifica punctele tari si slabe, vei continua sa te dezvolti si vei fi orientat spre oportunitati… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

