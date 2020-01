Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Spaniei a invins, sambata, cu scorul de 2-0, selectionata Australiei, si s-a calificat in finala ATP Cup, scrie news.ro.Roberto Bautista Agut a trecut de Nick Kyrgios, scor 6-1, 6-4, iar Rafael Nadal l-a invins pe Alex de Minaur, scor 4-6, 7-5, 6-1. Citește și: CSM Bucuresti…

- Istoriografia militara de tancuri adauga o noua și valoroasa apariție in colecția ei, prin volumul „Secolul tanchiștilor” (Editura „Favorit”, București, 2019), dedicata de autor evenimentului special trait de tanchiștii romani la centenarul armei tancuri in Armata Romana (1 august 1919-1 august 2019).…

- Presedintele Romaniei Klaus Iohannis a depus sambata o coroana de flori in memoria victimelor Revolutiei.Seful statului a tinut si un moment de reculegere.El i a salutat pe cei prezenti si a avut discutii scurte cu reprezentanti ai organizatiilor de revolutionari, scrie Agerpres.Presedintele a fost…

- Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Adrian Zuckerman, va ajunge la Timisoara, la finalul acestei saptamani, pentru a participa la dezvelirea unei placi din bronz, trimisa de presedintele Donald Trump, in memoria eroilor Revolutiei.

- Marti, 10 deembrie, a fost inaugurat Monumentul eroilor de la Rezina, refacut dupa o fotografie gasita in ziarul Cuvantul Moldovenesc din mai 1936. Monumentul a fost amplasat pe locul sau de altadata, langa podul ce duce spre Rabnița, unde se aflase pina in 1945, cand impreuna cu osemintele eroilor…

- Metaloglobus și FC Argeș au terminat la egalitate, 0-0, intr-un meci din etapa a 15-a din Liga 2. Dupa meci, fanii piteștenilor au acuzat faptul ca nu ar fi avut voie cu un banner in memoria victimelor tragediei de la Colectiv, din 2015. „4 ani; Momente devastatoare, boala corupției ucide in continuare”…

- Astazi se implinesc 4 ani de la tragedia care a indoliat o tara, Colectiv. In acea seara fatidica, 64 de tineri au murit in incendiul care a cuprins clubul Colectiv, din Bucuresti. Oamenii ies astazi in strada pentru a transmite ca nu uita ceea ce s-a intamplat in noaptea de 30 octombrie 2015.Intalnirea…

- La patru ani de la tragicul eveniment produs in clubul Colectiv din București, albaiulienii sunt așteptați miercuri, 30 octombrie, in fața Prefecturii Alba, pentru a aprinde o lumanare in memoria victimelor. Reamintim faptul ca pe 24 octombrie, Ziarul Libertatea a intrat in posesia unui filmulet de…