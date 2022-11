Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii informeaza ca in urmatoarele zile militarii din Republica Moldova, Romania și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord vor desfașura exerciții in centrele de instruire ale Armatei Naționale. Astfel, in contextul desfașurarii exercițiului „JCET 2022”, tehnica militara urmeaza…

- “Cautam colegi! Ai calitațile necesare? Ai fost admis la selecție, dar nu ai fost repartizat in seria anterioara? Exista o noua șansa! MApN recruteaza candidați pentru ocuparea a 1.695 de posturi de SOLDAT/GRADAT PROFESIONIST- seria suplimentara 2022. Va puteți inscrie pana la data de 24 octombrie 2022”…

- Șeful Statului Major al Apararii al Romaniei, general Daniel Petrescu, efectueaza o vizita oficiala in Republica Moldova, la invitația comandantului Armatei Naționale, general de brigada Eduard Ohladciuc, transmite Deschide.md . La Chișinau, delegația, condusa de oficialul militar roman, are planificate…

- Exerciții comune de patrulare ruso-chineze se desfașoara in zona Pacificului, potrtivit Ministerului Apararii de la Moscova, citat de Reuters. Acestea includ manevre tactice si tiruri de artilerie.

- Un contingent de militari din cadrul Batalionului cu Destinație Speciala „Fulger” al Armatei Naționale (BDS), participa, alaturi de colegii din Batalionul 52 Operații Speciale „Baneasa — Otopeni”, la exercițiul JCET- 2022 (Joint Combined Exchange Training), care se desfașoara in Romania. Scenariul antrenamentelor…

- Doua bombardiere americane au survolat duminica estul Mediteranei si regiunea Golfului, in cadrul unui exercitiu comun cu mai multe tari aliate, a anuntat luni armata americana, a patra misiune de acest gen din 2022, relateaza AFP.

- Coreea de Sud și Statele Unite incep luni cele mai mari exerciții militare comune din ultimii ani, in contextul in care Coreea de Nord și-a intensificat in ultimul timp testele cu rachete, informeaza Reuters.

- Moscova a anunțat in urma cu trei saptamani organizarea de manevre militare strategice in estul Rusiei, in perioada 30 august-5 septembrie, cu participarea unor contingente militare ale altor țari. Participarea Chinei la aceste exerciții, preciza comunicatul oficial, este ”fara legatura cu situația…