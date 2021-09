Stiri pe aceeasi tema

- Inca 80 de cetateni afgani au fost evacuati cu succes din Afganistan duminica dimineata, pe cale terestra, aflandu-se in siguranta pe teritoriul Pakistanului. Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca cetatenii afgani evacuati in acest grup (colaboratori ai fortelor armate romane, studenti cu burse…

- Inca 15 cetateni afgani, colaboratori ai fortelor armate romane, precum si studenti cu burse in Romania, au fost evacuati, sambata, din Afganistan pe cale terestra si se afla in siguranta in Pakistan, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). "In urma demersurilor Celulei de criza,…

- Condiția ca Romania sa primeasca migranți este ca „verificarile sa fie realizate de structurile de securitate ale statului roman”, a precizat Bode, luni, 30 august, la ceremonia revenirii in țara a celei de-a doua misiuni a pompierilor romani din Grecia. „In legatura cu criza migrantilor din Afganistan…

- Ministrul bulgar de Externe, Svetlan Stoev, multumeste omologului sau Bogdan Aurescu si statului roman pentru sprijinul acordat de tara noastra in evacuarea a cinci cetateni bulgari din Afganistan. Potrivit unui comunicat transmis, sambata, de Ministerul Afacerilor Externe, ministrul Bogdan Aurescu…

- Intr-o declarație oficiala, postata pe site-ul Administrației Prezidențiale , Klaus Iohannis a afirmat ca „vor continua eforturile de evacuare a cetațenilor noștri care inca se afla in Afganistan și care doresc sa fie repatriați, precum și a cetațenilor afgani care au sprijinit activitatea militarilor…

- Decizia a fost luata la propunerea Prim-ministrului Romaniei, Florin-Vasile Cițu, avand in vedere deteriorarea accelerata a situației de securitate din Afganistan, necesitatea sprijinirii repatrierii cetațenilor romani aflați inca in aceasta țara, precum și evaluarile in acest sens ale Celulei de criza…