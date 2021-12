Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Clinicii Nera sustin ca sunt "inadvertente" in raportul DSP Caras-Severin intocmit in urma controlului la clinica si ca aceasta functioneaza exclusiv in baza programarilor, iar in ziua controlului nu existau programari, motiv pentru care medicii nu erau la serviciu. De asemenea, reprezentantii…

- Omul de afaceri Gigi Becali face acuzații grave in cazul morții artistului Petrica Mițu Stoian. Becali spune ca acesta nu ar fi murit din cauza terapiei hiperbare, ci din cu totul alte cauze pe care insa refuza sa le dezvaluie "Mitu Stoian nu a murit de hiperbara, ci de altceva. Nu pot spune…

- Reprezentantii Clinicii Nera din judetul Caras-Severin dau asigurari, intr-o postare pe pagina de Facebook, ca terapia hiperbara si Clinica in sine nu au fost cauza decesului interpretului de muzica populara Petrica Mitu Stoian. Reprezentantii Clinicii Nera din judetul Caras- Severin au postat,…

- Moartea cantarețului de muzica populara, Florin Mițu Stoian ramane invaluita in mister. Deși artistul a fost condus pe ultimul drum, ieri, apar in continuare informații care pun sub semnul intrebarii motivul decesului sau fulgerator. Potrivit ultimelor conversații pe care acesta le-ar fi avut cu prietenii,…

- Ministerul Sanatatii a anuntat, joi, ca se fac controale la toate unitatile medicale in care a fost internat artistul Petrica Mitu Stoian inainte de deces. Este verificata respectarea procedurilor inainte de efectuarea terapiei din camera hiperbara. Totodata, ministerul face precizari despre oxigenoterapia…

- Noi detalii șocante ies la iveala in cazul morții interpretului de muzica populara. S-a aflat ca medicul care i-a facut tratamentul in camera hiperbara lui Petrica Matu Stoian este, in realitate, medic psihiatru. Iata ce a declarat medicul care l-a tratat pe regretatul artist despre decesul lui Petrica…

- Cui ii este recomandata terapia cu oxigen hiperbaric si ce alte terapii sunt indicate pentru recuperarea dupa COVID-19. Medicul pneumolog Radu Dabija a explicat, la Digi 24, ca pacientii care se recupereaza dupa COVID trebuie sa beneficieze de investigatii amanuntite inainte de a incepe aceasta terapie.

- O ancheta penala pentru ucidere din culpa a fost deschisa in cazul morții cantarețului de muzica populara Petrica Mițu Stoian. Acesta se internase la o clinica privata pentru a urma o terapie hiperbara pentru recuperare post-COVID.