Stiri pe aceeasi tema

- In țari din intreaga lume, mai multe servicii Google utilizate pe scara larga, inregistreaza, de mai multe ore, intreruperi intermitente. Miliarde de utilizatori Google sunt afectați. Ce se intampla Problemele, care au fost semnalate la scurt timp dupa ora 05:00 GMT. Acestea afecteaza, printre altele,…

- Ana Maria Ciaușu, fosta iubita a lui Fuego, trece prin momente dificile. In aceste momente, aceasta se afla in continuare pe patul de spital, unde se lupta cu nou coronavirus. Ce marturisire șocanta a facut Ana Maria. Fosta iubita a lui Fuego, diagnosticata cu Covid-19, marturisire șocanta de pe patul…

- La o luna de cand a fost arsa de vie de catre un criminal periculos, starea fatei de 17 ani din Mehedinți s-a ameliorat puțin, insa, in cazul in care va supraviețui, o așteapta un lung șir de operații de reconstrucție faciala. A fost arsa de vie și are chipul desfigurat La inceputul lunii iunie, […]…

- Intr-un live publicat pe pagina de Facebook HotNews.ro, Alexandru Rafila sutine ca valul doi a inceput deja sa se manifeste de la jumatatea lunii iunie, insa nu vrea sa o numeasca deja astfel. "Este o crestere pe care o inregistram de mai bine de o doua saptamani. A inceput sa se manifeste…

- Vica Blochina are datorii uriașe pentru ca nu și-a mai platit de foarte mult timp intretinerea, iar suma a crescut de la o luna la alta. Vica Blochina a fost AMANTA lui Victor Piturca timp de 16 ANI. Cum era pe vremea cand dansa in clubul MELODY Fosta amanta a lui Victor Piturca a fost…

- Datorita pandemiei de coronavirus, autoritațile din Germania au aflat, daca nu știau, cum sunt tratați angajații din abatoare, printre care și foarte mulți romani. Condițiile sunt foarte aspre, iar mulți dintre angajații romani vorbesc despre sclavagism. Romanii din abatoarele din Germania, tratați…

- Momente de groaza pentru o tanara de 19 ani, din Ostra, care locuiește intr-un imobil din municipiul Suceava. Femeia a fost agresata de prietenul ei, atat pe strada, cat și in apartamentul in care sta acum.Polițiștii au fost chemați sa intervina vineri, la primele ore ale dimineții, dupa ce au fost…

- Scandal bomba in showbiz! Celebrul cantareț What's Up s-a batut in plina strada! In urma actelor de violența infioratoare, artistul a fost saltat de polițiști. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!