- Fondatorul grupului de comert electronic Alibaba, Jack Ma, a reaparut in public la Hong Kong, dupa o lunga absenta survenita de la declansarea unor investigatii ale autoritatilor de reglementare chineze privind imperiul sau de afaceri, acesta avand in ultimele zile intalniri cu mai multi parteneri,…

- Cainele Boji are deja peste 60.000 de urmaritori pe Twitter. Un ciine maidanez, botezat Boji, a devenit rapid vedeta rețelelor sociale din Turcia. Se plimba in fiecare zi, de cateva saptamani, in mijloacele de transport in comun din Istanbul. Potrivit autoritaților, care i-au implantat un cip de urmarire,…

- „ADEVARUL ELIBEREAZA!” 1. NU CREDEAM CA VOI SCRIE ACESTE RANDURI…. 2 . NU CREDEAM CA LA VARSTA MEA VOI FI ATAT DE PACALIT ȘI MINȚIT DE OAMENI IN CARE AM INVESTIT… 3. NU CREDEAM, DAR VA SFATUIESC SA CREDEȚI!!! Din capul locului, rog carcotașii sau cozile de topor, sa se abțina! Nu m-a pus, rugat […]…

- Premierul Florin Cițu a respins joi, intr-o declarație de presa facuta dupa inaugurarea pasajului Mogoșoaia, ipoteza ca va demisiona cu o zi inainte de moțiunea de cenzura din Parlament pentru a putea fi desemnat din nou de președintele Iohannis.„Se spun multe prostii in spațiul public. Cum sa-mi dau…

- Consiliul Județean Maramureș va solicita statului roman sa treaca Palatul Administrativ din Baia Mare in domeniul public al județului. Astfel, pe ordinea de zi a ședinței ordinare de miercuri, 29 septembrie, va exista un proiect de hotarare privind aceasta solicitare. ”Proiect de hotarare privind solicitarea…

- ## Administrația locala din Curtea de Argeș vrea un transport public local civilizat Trei asocieri din care fac parte firme de construcții din județul Arges, dar nu numai, au depus oferte la licitatia organizata de Primaria Curtea de Arges pentru „Servicii de elaborare proiect tehnic, detalii de execuție…

- The financial crisis and the pandemic have led to an increase in the public debt from about 15% of GDP in 2008 up to over 47% of GDP at the end of 2020, with a fiscal consolidation with an average annual deficit correction rate of approx. 1.5% of GDP to stabilize the debt at just over 50% of GDP…

- Vincent Claude Van-Waeyenberghe revine la Baia Mare cu o ampla expozitie de 74 de tablouri modelate in cupru, aur si argint. Vernisajul expozitiei are loc azi de la ora 14.00 in holul mare din Biblioteca Judeteana „Petre Dulfu” Baia Mare si va fi deschisa pentru public pana pe 30 septembrie. Ultima…