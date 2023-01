"Exagerarile din presa vor fi demonstrate ca mincinoase in urma investigatiilor care se vor finaliza de catre organele de cercetare. Nu facem justitie le televiziune, cum s-a obisnuit", a raspuns deputatul, intrebat fiind daca si-a lovit sotia."Imi asum si e regretabil ce s-a intamplat. Povestea nu a decurs asa (cum s-a spus/scris - n.r.). Nu, nu se poate numi bataie. Nu vreau sa dau detalii. Organele de cercetare se vor pronunta", a insistat Focsa, precizand ca nu vrea "sa descrie ce este in casa sa"."Legat de decizia partidului (de a-l exclude - n.r.), colegial consider ca nu s-a procedat corect…