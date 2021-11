Stiri pe aceeasi tema

- "Nu e momentul pentru un experiment. Avem nevoie in cazul in care guvernul trece de oameni care sa raspunda rapid nevoilor politice. Suntem pregatiti sa ne asumam masurile dificile care urmeaza. Avem nevoie de un Executiv capabil sa-si asume deciziile necesare si sa poata sa actioneze imediat. Programul…

- Inspectorii de la Protecția Consumatorului au efectuat un control la restaurantul McDonald’s din centrul Timișoarei. Potrivit unor surse conspirate din cadrul OPC Timiș, citate de colegii de la Gazeta din Vest inspectorii ar fi descoperit in bucataria celor de la McDonald’s nereguli, sancționate…

- O cultura de canabis a fost depistata, joi, in urma unei perchezitii efectuate in localitatea Leresti la o adresa frecventata de patru persoane banuite de trafic de droguri de risc, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa al IGPR, incepand cu luna mai si pana in prezent, cele patru persoane…

- Localitatea Bradu este inclusa in procedura de licitație deschisa inițiata de Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) pentru achiziționarea serviciilor de inregistrare sistematica a proprietaților in Sistemul integrat de cadastru și carte funciara. Lucrarile de cadastru general…

- Comisia Europeana așteapta ca țara noastra sa ia masurile urgente și necesare privind colectarea și depozitarea deșeurilor dar și pentru imbunatațirea calitații aerului in București. Oficialii europeni au avertizat Romania inca de luna trecuta ca nu a indeplinit obligațiile privind deșeurile si poluarea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis cod galben de disconfort termic ridicat pentru mai multe județe ale țarii, printre care și Argeș. Intervalul de valabilitate: 9, 10, 11 august. Potrivit meteorologilor, in sud-vestul și sudul țarii disconfortul termic va fi ridicat și local va fi canicula.…

- Azi dimineata, in jurul orei 03.40, pompierii din cadrul garzii de intervenție Topoloveni au intervenit la un accident rutier, in comuna Calinești, unde o mașina a intrat in șanț. In urma evenimentului, a rezultat o victima, conducatorul autoturismului, o femeie in varsta de 59 de ani. Aceasta a suferit…