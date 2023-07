Evgheni Prigojin, la un summit oficial din Sankt Petersburg. Prima dovadă că șeful Wagner încă se află în grațiile țarului de la Kremlin Vizita liderului Wagner la summit-ul Rusia - Africa vine dupa relatari privind o vizita a acestuia la Kremlin in data de 29 iunie, impreuna cu comandanții militari ai grupului sau. Aceasta vizita a fost confirmata de catre președinția rusa, insa fara a fi publicate clipuri sau fotografii cu privire la acest subiect.In mod neașteptat, liderul gruparii paramilitare a fost filmat in data de 19 iulie la baza militara Osipovici din Belarus, in timp ce le vorbea luptatorilor sai și spunea ca armata rusa „se face de rușine” in Ucraina.Aceasta declarație a venit ca o surpriza, avand in vedere ca liderul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Vizita liderului Wagner la summit-ul Rusia - Africa vine dupa relatari privind o vizita a acestuia la Kremlin in data de 29 iunie, impreuna cu comandanții militari ai grupului sau. Aceasta vizita a fost confirmata de catre președinția rusa, insa fara a fi publicate clipuri sau fotografii cu privire…

- Confruntarea armata in Ucraina va continua pana cand Occidentul va renunta la planurile sale de a domina si invinge Moscova, a declarat ministrul de Externe rus Serghei Lavrov intr-un interviu publicat miercuri de un ziar indonezian, potrivit Reuters, preluata de Agerpres.

- Președinții ucrainean și polonez au comemorat victimele comise de naționaliștii ucraineni in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, crime care au fost o sursa de tensiune intre aliați. Volodymyr Zelenskiy și omologul sau polonez Andrzej Duda au participat la o slujba religioasa ținuta in memoria…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat luni ca il va expulza pe ambasadorul Georgiei in semn de protest fata de situatia fostului presedinte al tarii Mihail Saakasvili, de asemenea cetatean ucrainean, care a aparut slabit la procesul sau de la Tbilisi in aceeasi zi, relateaza AFP, potrivit…

- Ambasadorul SUA la Moscova, Lynne Tracy, a avut contacte cu reprezentanții Ministerului de Externe al Rusiei, in lumina situației din jurul grupului Wagner, insa secretarul de stat Antony Blinken nu l-a contactat pe ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, subliniaza, duminica, postul de televiziune…

- Ministrul ucrainean de Externe afirma ca aliații europeni ai țarii raman alaturi de Kiev in ceea ce privește razboiul, in contextul in care, potrivit unor relatari, emisarul chinez Li Hui, care a efectuat un turneu in capitalele europene, a indeamnat la acceptarea caștigurilor teritoriale ale Rusiei…

- Simona Halep a rabufnit din nou pe Facebook la adresa ITIA: Justiția amanata este dreptatea refuzataSimona Halep a lansat din nou, miercuri seara, un atac la Agenția Internaționala pentru Integritatea in Tenis, ITIA, care amana audierii cazului sau de dopaj. CITESTE SI BREAKING NEWS Greva generala…

- Problemele din Ucraina nu pot fi rezolvate doar prin "inghețarea" liniei de contact din Donbas, a declarat vineri ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in urma unei reuniuni a Consiliului miniștrilor de externe (CFM) al țarilor membre ale Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO)."Nu am…