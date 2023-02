Stiri pe aceeasi tema

- Spectacol la scara mare in Timișoara. Balauri, cavaleri, printese și personaje uriase din basme au facut parada pe strazile orașului in fata a zeci de copii. Un apus de poveste, o instalație cu lumina și un dans pe un pod vechi din 1871 au facut sa tresara inimile spectatorilor.

- „Timișoara este orașul-punte intre comunitațile culturale din Europa”, a declarat vineri premierul Nicolae Ciuca, prezent la deschiderea programului „Capitala Europeana a Culturii”. El are convingerea ca Timișoara va continua modelul Sibiului, primul oraș din Romania care a obținut acest titlu, in anul…

- „Vrem sa aratam ca prin cultura, prin arta, putem sa mobilizam o comunitate”, a spus primarul orasului Timisoara, vineri, in conferinta de deschidere a programului Capitala Europeana a Culturii. „Anul acesta sunt alocati in plus 10 milioane de euro pentru cultura”, a precizat edilul, subliniind ca…

- Expozițiile dedicate lui Victor Brauner și Constantin Brancuși sunt doua dintre evenimentele principale ale programului Timisoara, Capitala Europeana a Culturii. Nu sunt insa singurele atracții pregatite de Muzeul de Arta din Timișoara pentru acest an.

- In deschiderea programului „Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii”, vechile uzine de apa și stații de tratare a apei de la Urseni și fosta uzina de apa industriala din apropierea raului Bega, transformate de Fundația Aquatim in spații culturale din dorința de a-și aduce contribuția la acest…

- Asociația ProTeszt aduce la Timișoara o parada de marionete mari create in mod special pentru lansarea oficiala a Programului Cultural Veszprem-Balaton 2023. Parada și spectacolul nonverbal vor avea loc in 19 februarie 2023 de doua ori: pe strada Alba Iulia și in cartierul Dacia.

- Timișoara a preluat, alaturi de Elefsina (Grecia) și Veszprem (Ungaria), prestigiosul titlu de Capitala Europeana a Culturii in 2023, insa fiecare oraș va organiza, in perioade diferite, startul programului cultural.

- Luni, 12 decembrie, la Cinema Victoria a avut loc prezentarea oficiala a programului evenimentelor care se vor desfașura in anul 2023, cand Timișoara va deține titulatura de Capitala Europeana a Culturii. Deschiderea oficiala a TM2023 avea loc in weekendul 17-19 februarie.