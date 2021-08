Eveniment istoric? Intră în funcțiune o instalaţie de depozitare a deşeurilor nucleare, aproape de Cernobîl Ucraina a dat in functiune o instalatie provizorie de depozitare a deseurilor nucleare, nu departe de zona de excludere de la Cernobil, un eveniment pe care ministrul ucrainean al energiei l-a calificat drept istoric, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Ministrul energiei German Galuscenko a declarat vineri, la ceremonia de inaugurare, ca instalatia va pune capat dependentei de Rusia pentru depozitarea deseurilor nucleare, potrivit unui comunicat al companiei de stat Energoatom. Costurile anuale pentru transportarea elementelor combustibile uzate in Rusia, in vederea reprocesarii, reprezinta echivalentul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

