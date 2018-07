EVALUAREA NAŢIONALĂ se schimbă. De când se introduce o limbă străină Elevii care acum au terminat clasa a V-a vor susține la sfarșitul gimnaziului Evaluarea Naționala și la o limba straina, la informatica, la competențe civice și sociale și la științe, așa cum prevede legea din 2011, conform hotnews.ro. "In baza prevederilor art. 361 alin. (3) lit. b din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificarile și completarile ulterioare, Evaluarea Naționala organizata la finalul clasei a VIII-a se va desfașura in conformitate cu prevederile art. 74 alin. 5 din Legea nr. 1/2011, menționata mai sus, incepand cu generația de elevi care a inceput clasa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

