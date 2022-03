Stiri pe aceeasi tema

- WRS va reprezenta Romania la Eurovision 2022, de la Torino, Italia, cu piesa „Llamame”, in luna mai, dupa ce a caștigat finala Selectiei Nationale, care a avut loc sambata. WRS a obtinut 59 de puncte, invingandu-i pe Dora Gaitanovici, locul trei, si Kyrie Mendel, locul doi. Castigatorul a fost decis…

- WRS este caștigatorul Selecției Naționale Eurovision 2022! El va reprezenta Romania cu piesa „Llamame”! WRS a obtinut 59 de puncte, iar pe locul 3 s-a clasat Dora Gaitanovici cu piesa „Ana”și pe locul doi s-a clasat Kyrie Mendel cu piesa „Hurricane”. 12.599 de telespectatori au votat, sambata seara,…

- Pe 5 martie se va alege piesa care va reprezenta Romania la Torino, Italia. Click! a stat de vorba cu Claudia Pavel, alias Cream, care canta piesa „Romania mea”, impreuna cu Minodora și Diana Bucșa, și ne-a povestit cateva secrete despre producția acestei piese. Claudia Pavel ne-a povestit despre experiența…

- Semifinalele Eurovision Romania 2022 s-au incheiat. 10 artiști și trupe au intrat in marea finala, iar dintre aceștia va fi ales caștigatorul care ne va reprezenta la concursul internațional ce va avea loc in luna mai, la Torino, in Italia. Iata cine sunt cei 10 finaliști. Au fost aleși cei 10 finaliști…

