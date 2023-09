Stiri pe aceeasi tema

- Astrologii au venit cu vești excelente pentru unii nativi. Potrivit specialiștilor, aceasta este zodia care renaște din propria cenușa in septembrie 2023. Prima luna de toamna va aduce oportunitați ce nu pot fi ratate, este momentul dezvoltarii personale și a depașirii oricarui obstacol. Care este zodia…

- In coasta Tribunalului din București, dupa un șir inalt de blocuri terne, se inalța cea mai rafinata și mai muzicala biserica din București, Domnița Balașa, monument istoric de arhitectura neoromaneasca și neobizantina.

- Astrologii au dezvaluit care sunt zodiile ce vor renaște din propria lor cenușa, precum pasarea Phoenix, in toamna anului 2023. Nativii din aceste doua semne zodiacale vor avea parte de noroc pe absolut toate planurile. Evenimentele pe care le vor trai le vor schimba definitiv viața. Doua zodii vor…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a aterizat in Olanda duminica pentru a incheia ceea ce el a numit „cel mai important acord" din timpul razboiului cu Rusia: furnizarea de avioane de lupta F-16 pentru a pregati Ucraina pentru „iarna" si pentru contraofensiva, pentru ca, a avertizat el, Kievu

- Meci cu o desfașurare greu de anticipat pe Stade Saint-Symphorien, terenul celor de la Metz. Nou-promovata antrenata de Ladislau Boloni avea o misiune ce se anunța dificila in fața ocupantei locului 3 in sezonul trecut, Metz venind și dupa un eșec usturator in prima etapa, 1-5 cu Rennes. Deși OM a inceput…

- Regimentul Azov a renascut din propria cenușa: Militarii opereaza deja in DonetkRegimentul Azov a fost reconstituit si se afla pe teren, in regiunea Donetk, anunta comandantul Garzii Nationale ucrainene, colonelul Nikolai Ursalovici la postul RBC Ucraina, relateaza Le Monde. ”Legendarul Regiment…

- Studiu Revolut – Transferurile internaționale de fonduri catre Romania, realizate cu Revolut, au continuat sa creasca, in primul semestru al anului, inregistrand un progres de 5%1 fața de sem. I 2022 – Prin principalele 10 coridoare de transferuri internaționale (Regatul Unit, Germania, Irlanda, Olanda,…

- Baile sarate de la Telega au fost renumite pentru propietațile benefice asupra sanatații corpului. De cațiva ani incoace, locul odata numit ”marea saracilor” a ajuns o ruina. Din fericire, stațiunea ar putea fi redata circuitului turistic cat de curand. ”Marea saracilor” se va redeschide Baile Sarate…