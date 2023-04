Stiri pe aceeasi tema

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care deține 10% din acțiunile EIG, grupul-mama din care face parte Euroins Romania, arata, miercuri, intr-un comunicat, ca a transmis ASF o propunere „in beneficiul companiei, al poporului roman și al pieței de asigurari din Romania”. „BERD…

- EIG Re si toate celelalte grupuri de reasiguratori vor reinnoi imediat contractele de reasigurare si vor relua platile tuturor daunelor curente si viitoare in locul Fondului de Garantare daca ASF renunta la revocarea licentei Euroins, sustin reprezentantii Eurohold Bulgaria, intr-un comunicat remis…

- Agenția de evaluare financiara a modificat ratingul de soliditate financiara (IFS) al Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A de la „B plus” la „CC” (foarte vulnerabil) , in categoria „junk” (nerecomandat pentru investitii) si a plasat ratingul sub supraveghere in evolutie (RWE), potrivit unui comunicat…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara ignora doua audituri independente aflate in curs de desfasurare la Euroins, din partea Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si a Autoritatii Europene de Reglementare EIOPA, afirma Tanja Blatnik, directorul general al Euroins Romania. Aceasta…

- La aproape doua ore dupa ce ASF a anunțat ca retrage autorizatia de functionare a Euroins Romania si constata starea de insolventa a societatii, proprietarul asiguratorului, Eurohold Bulgaria, a transmis un punct de vedere extrem de razboinic. Redam integral punctul de vedere al Eurohold Bulgaria…

- Grupul Eurohold anunța ca societatea de reasigurare EIG Re, la care Euroins și-a facut contract de reasigurare, va pastra activele asiguratorului roman, ca urmare a „acțiunilor ilegale ale autoritaților romane de supraveghere financiare”, potrivit unui comunicat remis redacției.Anunțul vine dupa ce…

- Euroins Romania se declara ingrijorata de aparitia, in ultimele saptamani, a unor informatii in spatiul public legate de solvabilitatea companiei de asigurari, care afecteaza negativ grupul. Societatea a achitat anul trecut despagubiri pentru o 160.000 de dosare de daune pentru accidente produse in…

- Liderul pieței RCA continua sa atace autoritatea controlului statului roman, spunand in comunicatul dat vineri, la Sofia, ca „Eurohold și Euroins au oferit garanții suplimentare pentru stabilitatea diviziei acestora din Romania pentru a se proteja impotriva arbitrarului administrativ”. „Euroins Romania…