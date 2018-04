Stiri pe aceeasi tema

- Cursul oficial de schimb valutar ramane neschimbat astazi in conditiile in care multe dintre bancile comerciale si institutiile de stat au zi libera. Astfel, valoarea unui euro, stabilita de Banca Nationala, este de 20 de lei si 22 bani. Dolarul costa 16 lei și 39 de bani.

- Cursul oficial de schimb valutar ramane neschimbat astazi in conditiile in care multe dintre bancile comerciale si institutiile de stat au zi libera. Astfel, valoarea unui euro, stabilita de Banca Nationala, este de 20 de lei si 14 bani.Dolarul costa 16 lei și 40 de bani.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,6557 lei/euro, in crestere cu 0,12% fata de nivelul atins marti, in contextul in care alte monede din regiune s-au apreciat in raport cu euro. Marti, euro a scazut la 4,6502 lei. Miercuri, leul s-a depreciat…

- Leul moldovenesc, la inceputul noii saptamini de lucru, s-a depreciat atit fața de dolar, cit și fața de euro, noteaza Noi.md. In ultimele zile el s-a ieftinit cu aproximativ 1,3 bani fața de dolarul SUA, iar fața de moneda unica europeana – cu aproape 22 de bani. Astfel, Banca Naționala a Moldovei…

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,6552 lei/euro, in crestere cu 0,03% fata de nivelul atins joi, in contrast cu tendinta regionala. Astfel, un euro a fost cotat la 4,6552 lei, in crestere fata de joi cand era 4,6539 lei. Si dolarul american a…

- Leul moldovenesc a slabit un pic fața de dolar, dar a devenit și mai puternic in raport cu euro, noteaza Noi.md. Timp de o zi, el s-a depreciat fața de moneda americana cu mai puțin de doi bani, dar s-a scumpit cu peste trei bani fața de moneda unica europeana. Astfel, Banca Naționala a Moldovei a stabilit…

- Leul moldovenesc a slabit și mai mult fața de dolar și euro, noteaza Noi.md. Timp de o zi, el s-a depreciat fața de moneda americana cu peste trei bani, iar fața de moneda unica europeana – cu peste patru bani. Astfel, Banca Naționala a Moldovei a stabilit pentru 15 februarie o rata de schimb de 16,7618…

- Catre sfirșitul saptaminii de lucru leul moldovenesc și-a intarit ușor poziția fața de dolar, totodata consolidindu-și poziția fața de euro, raporteaza NOI.md. In special, intr-o zi acesta a ciștigat de la moneda americana aproape 2 bani și mai mult de 5 bani de la moneda unica europeana. Astfel, Banca…