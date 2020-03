Euro 2020 la fotbal ar putea avea loc în decembrie. Care sunt argumentele UEFA Citand surse din UEFA, ziarul britanic ”The Telegraph” scrie ca forul continental intenționeaza sa organizeze Euro 2020 in decembrie. Competiția ar trebui sa se desfașoare in aceasta vara in 12 țari.Oficialii UEFA vor discuta marți, la o intalnire de criza cauzata de pandemia de coronavirus, prin videoconferința, cu reprezentanți ai celor 55 de asociații membre.Euro 2020 e programat intre 12 iunie și 12 iulie, iar patru meciuri se vor juca la București.O amanare pentru vara anului 2021 este puțin probabil sa fie discutata, deoarece UEFA ar intra in conflict cu FIFA, care organizeaza anul viitor… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

