- Intr-un dialog șocant, barbatul ii spune unei femei, la telefon, ca este disperat sa plece de pe frontul din Ucraina și ca ar face orice, inclusiv sa se automutileze pentru a fi trimis inapoi in Rusia. Femeia, care ar fi iubita lui, il sfatuiește sa se impuște in glezna. Femeia: Fa ceva și pleaca din…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Dima Trofim, unul dintre cei mai apreciați cantareți din țara noastra, dar și colega lui, Alexia Țalavutis, au oferit detalii din culisele emisiunii „Te cunosc de undeva”. Sezonul 17 vine cu mari surprize pentru telespectatori.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Dana Marijuana a facut dezvaluiri șocante despre moartea iubitului ei. Ce a marturisit vedeta despre decesul partenerului ei. Cantareața susține ca o femeie razbunatoare i-a vrut raul barbatului.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Bianca Rus a marturisit ca vrea sa devina mamica. Artista a dezvaluit ce planuri de viitor are, dar și ce iși dorește cel mai mult in viața, chiar daca nu a avut parte de cele mai frumoase experiențe in viața. Ce a mai declarat indragita vedeta despre viața ei personala.

- Avocatul familiei Ghinescu, Crina Radu, a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca polițistul Cristian Cioaca are un comportament corespunzator, civilizat și merge la Biserica pentru a se ruga. Aceasta susține ca Cristian Cioaca apeleaza la aceasta strategie pentru a putea fi eliberat condiționat…

- Ceaiul care lupta impotriva asteniei de primavara, cu multe beneficii pentru organism. Acest ceai este recomandat de catre specialiști datorita proprietaților pe care le are asupra sanatații.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Razvan de la Pitești a oferit detalii neștiute despre casnicia cu soția lui. De cați ani sunt cei doi impreuna și peste cate momente au trecut. Cum reușește artistul sa se bucure de o familie frumoasa.