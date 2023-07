Stiri pe aceeasi tema

- Brazilianul Leonardo, important și ca jucator, și ca director sportiv la Paris Saint-Germain, nu se ascunde dupa cuvinte: „Kylian Mbappe nu e capabil inca sa conduca intr-adevar o echipa. E dificil sa construiești o formație in jurul lui". In timp ce cauta soluții la criza Mbappe, PSG incearca sa-l…

- Lionel Messi a implinit sambata varsta de 36 de ani, iar argentinianul a primit foarte multe mesaje din lumea sportului și nu numai. Kylian Mbappe, fostul sau coleg de la Paris Saint Germain, a avut un mesaj special pentru campionul mondial.

- Aflat in mijocul negocierilor cu Paris Saint-Germain, tehnicianul Luis Enrique (53 de ani) si-a luat un ragaz pentru a se relaxa in Ibiza, dupa cum dezvaluie ziarul catalan Mundo Deportivo. Antrenorul spaniol a mers luni la plaja impreuna cu sotia sa, Elena Cullell. Fotografiile de pe Mundo Deportivo…

- La 53 de ani, Luis Enrique se pregatește sa devina noul tehnician al lui PSG. Știe sa conduca o echipa cu mulți jucatori importanți, caractere puternice, nu se teme sa puna la punct starurile. Și, prin jocul și rezultatele sale, l-ar influența pe Kylian Mbappe (24 de ani) sa continue la Paris. Luis…

- Conform presei franceze, Luis Enrique va fi urmatorul antrenor al lui Paris Saint Germain. Cele doua parți s-au ințeles deja, iar acordul urmeaza sa fie semnat in cursul saptamanii viitoare.

- Starul Lionel Messi, capitanul campioanei mondiale Argentina, nu s-a bucurat de respectul pe care il merita in Franta, in perioada in care a evoluat sub culorile clubului de fotbal Paris Saint-Germain, considera fostul sau coechipier Kylian Mbappe.

- Luis Enrique (53 de ani) este antrenorul pe care l-ar vrea Aurelio De Laurentiis ca inlocuitor al lui Luciano Spalletti la Napoli. Acesta din urma nu s-a ințeles pentru prelungirea contractului și și-ar lua un an sabatic. Continua castingul la Napoli pentru postul de antrenor al sezonului viitor. Lista…

- Luis Enrique ar fi primul pe lista patronilor lui Paris Saint-Germain pentru inlocuirea lui Christophe Galtier, potrivit Le Parisien, un jurnal apropiat de clubul roș-albastru. La doar un an dupa ce a preluat-o pe Paris Saint-Germain, Christophe Galtier va parasi Parc des Princes, deși are contract…