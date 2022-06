Etajul I al Sectiei Clinice ATI a Spitalului Judetean Sibiu a reintrat in circuitul medical, dupa finalizarea lucrarilor de modernizare. Valoarea totala a lucrarilor efectuate s-a ridicat la aproape 867.000 lei. In acest moment, intreaga Sectie ATI este functionala, dupa ce etajul al doilea a fost dat in folosinta anul trecut. In sectie sunt 44 de paturi, dintre care 6 ATI-Covid.

