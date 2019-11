''Planul A, B si C al Estoniei este consolidarea apararii noastre nationale si apartenentei la NATO. NATO este prospera si activa, atat pe plan militar cat si politic, in Europa si dincolo de ea'', a indicat premierul Ratas.



Anterior si presedinta estona Kersti Kaljulaid a apreciat ca "NATO este clar functionala", amintind faptul ca ''niciun aliat NATO nu a fost atacat vreodata'', asadar ''avem incredere in NATO''.



Aceste reactii survin dupa ce cotidianul finlandez Ilta-Sanomat a publicat marti un interviu cu titularul eston al Internelor, Mart Helme, in care acesta sugereaza…