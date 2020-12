Este sigur să plecăm în concediu cu avionul? Ce spun specialiștii Ne ridicam intrebarea daca este momentul potrivit sa ne gandim la concediul de anul viitor sau daca ar fi cazul sa mai așteptam ca situația pandemiei sa se mai diminueze. Specialiștii explica cat de sigur este in realitate sa calatorim cu avionul in aceasta perioada. Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, explica ca este sigur sa calatorim cu avionul cat timp respectam masurile de igiena și distanța sociala intre pasageri. De asemenea, Valean amintește ca in avioane se folosește un sistem performant de filtrare a aerului. „Toți experții europeni din punctul de vedere al domeniului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

