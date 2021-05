Stiri pe aceeasi tema

- Un comandant de echipaj a salvat un barbat aflat in stop cardio-respirator. El era in timpul liber și i-a fost solicitat ajutorul de echipajul medical aflat in drum spre pacient. Comandantul se afla in apropiere și a facut manevre de resuscitare pana la sosirea echipajului SMURD, informeaza Mediafax.…

- Plutonierul adjutant sef, Galateanu Ionut, comandant de echipaj la Pichetul de Pompieri Nave Operative Crisan, aflat in timpul liber este eroul care a intervenit pentru salvarea unui barbat, cunoscut cu afectiuni cardiace trei stenturi .Plutonierul adjutant sef, Galateanu Ionut, comandant de echipaj…

- Un autoturism a ars in totalitate si alte doua in proportie de 30%, in noaptea de sambata spre duminica, in municipiul Tulcea, dupa un incendiu provocat de o persoana neidentificata pana in prezent. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta a anuntat ca incendiul a fost semnalat pe o strada…

- Un autoturism a ars in totalitate si alte doua in proportie de 30%, in noaptea de sambata spre duminica, in municipiul Tulcea, dupa un incendiu provocat de o persoana neidentificata pana in prezent, scrie Agerpres.ro. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta a anuntat ca incendiul…

- Un incendiu urmat de o explozie a avut loc, luni, intr-un bloc din municipiul Tulcea, la fata locului fiind mobilizate mai multe echipaje de interventie, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Delta”. In apartamentul unde a izbucnit incendiul, situat la etajul doi, nu se afla nicio…

- Aproape cinci hectare de vegetatie uscata si stuf, suprafata aflata in apropierea satului Garvan, au ars vineri dupa-amiaza intr-un incendiu, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Potrivit ISU, au intervenit 11 subofiteri cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma,…

- Un pompier de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures, care se afla in timpul liber, a reusit sa tina sub control un incendiu izbucnit la un autoturism aflat in trafic, pe o strada din Targu Mures, pana la sosirea colegilor sai, limitand astfel pagubele produse de flacari.…

- La final, inspectorul sef, colonel Petrov Daniel, a inmanat plachete si diplome de onoare plutonierului adjutant sef Danila Marian Narcis si plutonierului adjutant Medeleanu Robert, ce au trecut in rezerva, cu drept de pensie, imagini puteti vedea in sectiunea Galerie foto a materilalului. Astazi, la…