- In urma sesizarilor primite la CNAS, referitoare la faptul ca mai multe persoane aflate in somaj tehnic au pierdut calitatea de asigurat in Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI), desi angajatorii au virat sumele aferente contributiilor la asigurarile sociale de sanatate, facem urmatoarele precizari:…

