Erdogan nu mai primeşte un nou val de migranţi din Siria. Cum va fi afectată Europa Turcia gazduieste in prezent aproximativ 3.7 milioane de refugiati sirieni, cea mai mare populatie de refugiati din lume, si se teme de un nou val de refugiati din regiunea Idlib, unde circa 3 milioane de sirieni traiesc in ultimul teritoriu important controlat der rebeli.



Fortele siriene si ruse au intensificat bombardarea unor tinte din Idlib, regiune pe care presedintele sirian Bashar al-Assad s-a angajat ca o va recuceri, ceea ce a declansat un nou val de refugiati catre Turcia.



Prezent duminica seara la un eveniment de acordare a unor premii, in Istanbul, Erdogan a afirmat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

