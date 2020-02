Era de aşteptat să se întâmple asta! Oana Radu a confirmat: "Nu ştiu dacă o consideraţi greşeală sau nu" Desi multi au acuzat-o ca a trecut prea repede peste moartea iubitului ei, Oana Radu si-a urmat inima si atat. Vedeta a facut un anunt pe retelele de socializare, in care ii anunta pe fani ca partenerul ei a cerut-o in casatorie, oferindu-i inelul mult visat. "Dragilor, vreau sa va spun ceva, dar nu stiu cum sa incep. Mai tineti minte ca am postat eu un inel pe care mi-l doream foarte mult? Atunci va spuneam ca daca vreodata voi fi ceruta in casatorie, cu inelul ala voi fi ceruta. Si story-ul acesta nu este degeaba ca uitati-va ce am pe deget. Și daca acum va intrebati cum de am acest… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

