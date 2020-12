Stiri pe aceeasi tema

- Trei comandori din cadrul Inspectoratului General de Aviatie au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati de fraudarea unui concurs pentru ocuparea functiei de comandant al Detasamentului Aeromedical si comandant al Punctului de Operare…

- Inclpatii Vintila Constantin si Predus Iancu Catalin au fost trimisi in judecata, sub control judiciar de catre procurorii DNA.In completarea comunicatului nr. 420 VIII 3 din 10 iulie 2020, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Craiova au dispus trimiterea…

- Conform procurorilor, soferii autocisternelor, in timpul deplasarii cu incarcatura de combustibil catre destinatie, s ar fi abatut de la traseu. Mai exact, ei ar fi oprit in incinta societatii comerciale in cadrul careia isi desfasurau activitatea, unde, cu ajutorul agentului de paza si al mecanicului,…

- Fostul director adjunct al Autoritații Rutiere Romane (ARR) a fost plasat sub control judiciar pentru neexecutarea sancțiunilor penale, el fiind in stare de recidiva postcondamnatorie, iar directorul general Aurelia Surulescu este cercetata pentru abuz in serviciu, pentru ca l-a menținut in funcție,…

- Fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, si fostul viceprimar, Decebal Fagadau, au fost trimisi in judecata de procurorii DNA, fiind acuzati de abuz in serviciu.Procurorii anticoruptie din Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a 6 persoane, printre care Decebal…

- Fostul primar al municipiului Constanta Radu Mazare si fostul viceprimar Decebal Fagadau au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati de abuz in serviciu, a informat, miercuri, DNA. Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, procurorii…

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus trimiterea in judecata a doi inculpati, in stare de arest preventiv, pentru trafic de migranti.Procurorii au retinut ca in data de 18 august, in schimbul obtinerii unor foloase patrimoniale, inculpatii ar fi imbarcat 40 de migranti…

- APIA a comunicat ca se constituie parte civila in cauza cu 832.783 lei, diferenta de bani pana la suma de mai sus fiind recuperata prin metoda compensatiei datoriilor.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea in judecata, in stare…