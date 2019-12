Energie, hituri cantate la unison si mii de maini in aer: Asa a fost la concertul aniversar „Ca La 20 de ani”, sustinut de catre Voltaj

Stiri pe aceeasi tema

- Concertul de la finalul lunii noiembrie de la Sala Polivalenta a adunat aproximativ 4000 de oameni care au cantat alaturi de Voltaj cele mai iubite hituri ale trupei. Evenimentul, o impresionanta desfasurare de forte, a prezentat publicului printr-un show multimedia care imbina elemente grafice si video…

- Loredana Groza a fost prezenta, luni dimineața, la ”Neatza cu Razvan si Dani”, pentru a promova noua piesa alaturi de Voltaj = ”Dependența mea”. Apariția sa a șocat fanii, care i-au lasat zeci de comentarii pe rețelele sociale. Loredana Groza, apariție șoc la o emisiune tv Loredana Groza (49 de ani)…

- Cu doar cateva saptamani inainte de concertul aniversar de la Sala Polivalenta, Voltaj iși unește forțele cu Loredana, un icon al muzicii romanești, pentru o colaborare de excepție și lanseaza „Dependența mea”, o piesa plina de sensibilitate ce vorbește despre o dragoste pasionala, mistuitoare. „«Dependența…