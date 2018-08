Stiri pe aceeasi tema

- Ciclistul ucrainean Iehor Dementiev, proaspat transferat la Team Novak (echipa singurului campion paralimpic din istoria Romaniei), a impresionat asistenta la Turul Tinutului Secuiesc, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. In ciuda handicapului de la mana dreapta, dublul campion paralimpic…

- Geograful Karda Zoltan din Sfantu Gheorghe scoate la licitație doua fotografii cu icoane și doua volume de calatorii, in sprijinul persoanelor din județ afectate de inundațiile recente. In anul 2012, Karda Zoltan a facut o expeditie pe Drumul Matasii, iar in 2013 a efectuat o expediție pe Valea Nilului.…

- Cei doi lideri ai gruparii "Miscarea de Tineret 64 de Comitate" (HVIM), Szocs Zoltan si Beke Istvan Attila, condamnati, miercuri, la 5 ani de inchisoare de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care sunt acuzati ca intentionau sa detoneze un dispozitiv exploziv improvizat la manifestarile…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a prelungint contractul cu "veteranul" Attila Hadnagy pana in 2019, oficialii covasneni anunțand totodata ca au inregimentat in lot un fost fundaș al lui Juventus București. Totodata, și-a prelungit contractul cu inca un an și mijlocașul Ibrahima Tandia. ...

- Vlad Lascu se intoarce acasa cu 2 medalii de bronz de la Campionatele Europene Seniori Ju-Jitsu Polonia Vlad Lascu, sportivul de doar 17 ani legitimat la CSM Sfantu Gheorghe, antrenat de Oltean Petru și Cristina Oltean, s-a intors acasa cu doua medalii de bronz de la Campionatele Europene de Ju-Jitsu…

- Sportivii Clubului Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe (CSM) au obținut rezultate bune la Campionatele Naționale de Ju-Jitsu copii și cadeți, desfașurate la Constana, la sfarșitul saptamanii trecute. La aceasta competiție la care au concurat peste 379 sportivi din 26 cluburi, CSM Sfantu Gheorghe…

- Cadrele didactice și elevii Liceului Tehnologic „Constantin Brancuși” din Sfantu Gheorghe și-au omagiat ieri patronul spiritual, printr-o serie de activitați, la care au participat invitați de seama din domeniul gastronomiei, oficialitați locale, dascali și elevi de la mai multe unitați de invațamant…

- Poliția Locala din Sfantu Gheorghe a inițiat o procedura mai severa, in cadrul careia prima oara va avertiza, iar apoi va amenda conducatorii auto care iși parcheaza autoturismele pe trotuare, impiedicand astfel circulația pietonilor. Scopul acestor masuri este acela ca pietonii, in special cei cu…