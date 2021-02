Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Emiratelor, șeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a explicat ca, printre cei eligibili, vor fi incluși investitorii, doctorii, inginerii și artiștii, noteaza site-ul postului BBC, citat de HotNews . Emiratele Arabe Unite, 8.000.000 de locuitori, anunța a votat un amendament de lege…

- Emiratele Arabe Unite spune ca va oferi cetațenia rezidenților straini, daca aduc plus valoare statului din Golf, relateaza BBC. Vicepreședintele Emiratelor, șeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a spus ca printre cei eligibili vor fi incluși investitorii, doctorii, inginerii și artiștii. Ei…

- Presa monarhiilor arabe din Golf a primit cu putin entuziasm joi vestea sosirii lui Joe Biden la Casa Alba, temandu-se ca el va relua alegerea diplomatica a fostului presedinte american Barack Obama, pe care o considera prea concilianta cu Iranul, relateaza France Presse. Liderii din Bahrein, Emiratele…

- Seful Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite, Mark Redfield, urmeaza sa semneze, marti, un ordin care va extinde obligativitatea unui test negativ pentru Covid-19 pentru aproape toti pasagerii aerieni internationali, au declarat surse citate de Reuters, noteaza news.ro.…

- Dupa trei ani și jumatate de criza in relațiile țarilor din Golf, Arabia Saudita a anunțat marți restabilirea relațiilor diplomatice intre Qatar și țarile care l-au boicotat pana acum sub acuzația ca alimenteaza tulburarile din regiune. Cele patru țari arabe care au boicotat Qatarul–Arabia Saudita,…

- Noul sezon de tenis debuteaza marți, cu turneul de la Abu Dhabi, unde Romania va fi reprezentata de o singura jucatoare, Sorana Cirstea. Aceasta este motivata sa caștige cat mai multe meciuri la prima competiție oficiala din 2021. Sorana Cirstea (30 de ani) nu a avut vacanța și a facut antrenamente…

- Consiliul Județean Cluj a transmis Ministerului Fondurilor Europene propunerea de includere a proiectului de edificare a Centrului Regional de Patologie Vasculo-Cerebrala și Neurochirurgie in lista celor care vor fi finanțate

- Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca in valoare de 12,4 milioane EUR (59,5 milioane RON) pentru sprijinirea producatorilor de vin afectați de pandemia de coronavirus. Schema a fost aprobata in temeiul cadrului temporar privind ajutoarele de stat. Sprijinul public se va acorda sub forma…