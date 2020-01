Stiri pe aceeasi tema

- Emil Rengle a urcat pe scena celebrei emisiuni „America’s Got Talent“. Caștigatorul sezonului 8 de la „Romanii au Talent” a participat la ediția speciala, „America’s Got Talent: The Champions”, o etapa in care vin doar cele mai bune numere din intreaga lume. Emil Rengle a cucerit publicul, care s-a…

- Emil Rengle a castigat sezonul 8 Romanii Au Talent, iar acum si-a incercat norocul peste ocean, la America"s Got Talent: The Champions, o editie in care participa cele mai bune numere din intreaga lume. Emil Rengle a pasit cu incredere si mult entuziasm pe scena de talente din America, unde a dansat…

- Dansatorul si coregraful Emil Rengle (29 de ani), castigatorul celui de-al optulea sezon „Romanii au talent, si-a incercat norocul peste ocean, la „America’s Got Talent: The Champions“, o editie in care participa cele mai bune numere din intreaga lume.

- Emil Rengle, pe scena America's Got Talent: The Champions. A fost aplaudat de o sala intreaga, insa juriul a fost șocat de numarul romanului. Emil Rengle acaștigat sezonul 8 Romanii Au Talent, iar acum și-a incercat norocul pesteocean, la America's Got Talent: The Champions, o ediție in care participa…

- Dansatorul a pasit plin de incredere pe scena concursului, lucru observat de femeile din juriu. Insa, Simon Cowell și Howard Mandel nu au fost impresionati de numarul pregatit de roman si nici de atitudinea acestuia si i-au oferit „X”-urile. „Imi place de tine, imi place mesajul tau, dar…

- Emil Rengle a participat la America's Got Talent: The Champions, o ediție in care participa cele mai bune numere din intreaga lume. Doi dintre jurați, Simon Cowell și Howard Mandel, nu au fost defel impresionați de abilitațile oradeanului și i-au acordat "X"-urile. Heidi Klum și Alesha Dixon au savurat…

- Pro TV a anuntat ca „Romanii au talent“ va reveni pe micile ecrane la inceputul lunii februarie, cu o regula noua. Juriul ramane insa in formula Andi Moisescu, Andra, Mihai Petre si Florin Calinescu.

- Consiliul Județean Valcea a fost vineri, 13 decembrie 2019, gazda “Festivalului Colindului Valcean” ediția a IV-a. Aceasta idee a prins contur la inițiativa președintelui Constantin Radulescu, care a reușit, prin organizarea acestui festival sa revitalizeze și sa valorifice datinile și obiceiurile de…