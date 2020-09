Emil Radu Moldovan: Educația scrie viitorul județului Peste 100 de școli, campusuri școlare și licee, dar și peste 60 de gradinițe au fost reabilitate sau sunt in curs de modernizare, susține președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud, Emil Radu Molovan, candidat al Alianței pentru Bistrița-Nasaud pentru un nou mandat. In opinia acestuia, educația copiilor reprezinta viitorul județului. ”Copiii și tinerii reprezinta viitorul nostru și ne asumam ca in urmatorii ani, un numar cat de mare de unitați de invațamant din Bistrița-Nasaud, sa continue sa fie modernizate și dotate cu tehnologie de ultima generație. Sa poata sa creasca, elevii au nevoie… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii orașului Beclean au unul dintre cei mai buni primari din țara, Nicu Moldovan, a carui viziune și ambiție au transformat radical orașul, este de parere Emil Radu Moldovan – candidatul Alianței pentru Bistrița-Nasaud la un nou mandat de președinte al Consiliului Județean. ”Dupa creșterea de…

- Parcarea supraetajata din Bistrița, realizata pentru descongestionarea traficului din zona centrala a orașului, se transforma-n realitate, afirma președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud, Emil Radu Moldovan. Sursa citata precizeaza ca parkingul auto va fi amenajat pe strada Bistricioarei și…

- Candidatul Alianței pentru Bistrița-Nasaud pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Bistrița-Nasaud, Emil Radu Moldovan, este de parere ca Petre Daea este ”cel mai bun ministru al Agriculturii” pe care Romania l-a avut și a ținut sa ii mulțumeasca acestuia ca ales sa vina in județul…

- Digitalizarea administrației este un proiect aflat in lucru, spune președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud, Emil Radu Moldovan ”Digitalizarea administrației – servicii publice, la un “click” distanța este in lucru! Deja am inceput procesul de analiza a tuturor activitaților ce pot fi digitalizate…

- Digitalizarea administrației este un proiect aflat in lucru, spune președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud, Emil Radu Moldovan ”Digitalizarea administrației – servicii publice, la un “click” distanța este in lucru! Deja am inceput procesul de analiza a tuturor activitaților ce pot fi digitalizate…

- Echipa Alianței pentru Bistrița-Nasaud a ajuns la Nușeni – o comuna in care Consiliul Județean și Guvernul Romaniei au investit și au proiecte in implementare in valoare de 27.4 milioane de euro! Președintele Consiliului Județean, Radu Moldovan, a asigurat finanțarea pentru modernizarea a 41 km de drumuri…

- Am primit multe vorbe bune și susținere din partea tuturor celor cu care ne-am intalnit, atat in Ciceu-Giurgești, cat și in Negrilești. O incredere care ne responsabilizeaza și ne determina sa continuam munca. Sunt mereu intre oameni, nu doar in campanie și țin mult la parerile dumneavoastra. Ma bucura…

- Alianța pentru Bistrița-Nasaud a ajuns in comunele Matei și Budești. Nu doar pe șantiere ca pana acum, ci in campanie electorala! (PE) Pana acum, in ultimii 8 ani, in comuna Matei, echipa condusa de președintele Radu Moldovan și Guvernul Romaniei a implementat 21 de proiecte in valoare de 19.4 milioane…