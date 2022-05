Emil Constantinescu a premiat o jurnalistă rusă „Premiul Internațional Vaclav Havel pentru Disidența Creativa” a fost decernat de Emil Constantinescu jurnalistei Marinei Ovsiannikova la „OSLO FREEDOM FORUM”, eveniment organizat de disidentul rus Gary Kasparov și Human Rights FOUNDATION Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, laureata din acest an, a protestat fața de razboiul din Ucraina in timpul unei transmisiuni live la televiziunea de stat Channel 1. In urma acestui protest, a fost reținuta timp de 24 de ore pentru interogatoriu, fara a avea dreptul la un avocat, și amendata cu 30 000 de ruble. Kremlinul a denunțat protestul ei ca un act de… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

