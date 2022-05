Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si-a reinnoit vineri in fata Consiliului de Securitate al ONU afirmatiile potrivit carora SUA desfasoara in Ucraina un program secret de arme biologice, Washingtonul calificand in schimb aceste acuzatii drept "absurditati", potrivit France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a condamnat vehement, in discursul prin videoconferinta rostit marti in Consiliul de Securitate ONU, atrocitatile pe care le atribuie armatei ruse produse in localitatea Bucha, la periferia Kievului, si a critica

- Centrul de Resurse Juridice din Moldova a prezentat „Raportul de monitorizare privind activitatea Consiliului de Integritate”. Potrivit acestuia Consiliul nu și-a exercitat complet atribuțiilor legale in ultimii 5 ani.

- Au tot existat discuții despre utilizarea armelor nucleare, iar Moscova clarifica toate aceste aspecte. Anunțul vine de la Dmitri Medvedev, șeful adjunct al Consiliului de Securitate al Federației Ruse și fost președinte al Federației Ruse. Acesta a declarat ca Rusia are mai multe motive in baza carora…

- Rusia a avertizat joi,17 martie, SUA ca are puterea de a pune la punct superputerea lumii și a acuzat Occidentul ca a alimentat un „complot rusofob salbatic” de a o distruge. Dmitri Medvedev, care a ocupat funcția de președinte din 2008 pana in 2012 și acum este secretar adjunct al Consiliului de Securitate…

- Procurorul general al Ucrainei a inceput o ancheta pentru tradare fața de Galina Danilcenko, noul primar instalat de ruși in Melitopol. Edilul ales din Melitopol, Ivan Fedorov, a fost rapit in urma cu cateva zile de forțele ruse. Ancheta a fost demarata in urma cererii scrise facute de un grup de consilieri…

- Statele Unite și aliații sai au criticat puternic Rusia vineri la Organizația Națiunilor Unite pentru bombardarea și confiscarea peste noapte in Ucraina a celei mai mari centrale nucleare din Europa. „Lumea a evitat o catastrofa nucleara aseara”, a declarat Linda Thomas-Greenfield, ambasadorul SUA la…

- Președintele Republicii Belarus, Alexandr Lukașenko, a demonstrat Consiliului de Securitate de la Minsk o harta strategica in care sunt incluse teritoriile Belarusului, Ucrainei, Rusiei și Republicii Moldova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…