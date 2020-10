eMAG: Evenimentul de shopping "Black Friday" din acest an va avea loc pe 13 noiembrie

Stiri pe aceeasi tema

- Editia cu numarul 10 a evenimentului de shopping ‘Black Friday’ va avea loc in acest an pe data de 13 noiembrie, a anuntat, marti, retailerul online eMAG. ‘A zecea editie Black Friday, cel mai asteptat eveniment de shopping al anului, va avea loc la eMAG pe 13 noiembrie. Interesul pentru cel mai asteptat…

- Compania a realizat anul trecut afaceri de peste 50 milioane euro. ”Anul 2020 a adus magazinului online axat pe comercializarea de produse home & deco, cresterea prognozata. Initial, in primul trimestru, a existat o incetinire a vanzarilor, datorata debutului pandemiei, insa, in lunile urmatoare, situatia…

- În perioada ianuarie - august, Turcia a exportat în 87 de țari autobuze și microbuze în valoare de peste 916 milioane de dolari, informeaza site-ul turc Haberler.com, citat de Rador. Potrivit datelor furnizate de Uniunea turca a exportatorilor din industria auto, au fost înregistrate…

- De asemenea, compania a deschis in iunie primul showroom din afara Romaniei, la Budapesta, si inca trei showroom-uri in Ungaria pana la finalul anului, piata pe care tinteste vanzari de 300 de milioane de euro pana la finalul anului 2020 si vanzari de un miliard de euro in cinci ani. "eMAG isi continua…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef european, ii avertizeaza pe bogatii Europei sa fie atenti, pentru ca EPPO va sta cu ochii pe ei. "Trebuie sa lucram pe cazuri complexe, in care sa investigam oameni puternici si bogati", a declarat Kovesi, intr-un interviu pentru cotidianul spaniol El Pais.…

- "eMAG investeste 90 de milioane de euro intr-un nou centru logistic, la km 19 al autostrazii A1, care se va intinde pe o suprafata de 130.000 mp. Lucrarile de constructie vor incepe luna aceasta si se vor incheia in septembrie anul viitor, urmand ca, pana in iulie 2022, sa fie functionale toate automatizarile…

- Coletaria.ro, expert in expedierea și livrarea coletelor, parte a grupului Packeta, cu cea mai mare rețea de puncte pick-up din Europa Centrala și de Est, și StockBinder, platforma complet automatizata și integrata, care conecteaza producatorii și furnizorii cu magazinele online, incheie un parteneriat…

- Cea de-a 27-a ediție Astra Film Festival va avea loc intre 16 și 25 octombrie 2020, intr-un format adaptat situației și incertitudinilor generate de pandemie. Programul oficial va prezenta peste 50 de filme de non-ficțiune in selecții curatoriale și programe speciale. O parte dintre filme vor fi proiectate…