Elveţienii decid dacă multinaţionalele trebuie să facă mai mult pentru a asigura respectarea drepturilor omului Elvetienii urmeaza sa decida prin referendum, duminica, daca multinationalele cu sediul in tara lor trebuie sa faca mai mult pentru a garanta respectarea drepturilor omului in activitatile lor in strainatate, dar si in cele ale furnizorilor lor si chiar ale partenerilor comerciali, transmite AFP.



Initiativa ce va fi supusa votului popular in 29 noiembrie, supranumita 'multinationale responsabile', ar introduce obligatia ca intreprinderile sa verifice si sa adopte masuri pentru prevenirea incalcarea acestor drepturi. Companiile respective ar putea sa raspunda in fata tribunalelor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

