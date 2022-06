Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden, intrebat vineri despre declarația lui Elon Musk, cum ca are un „sentiment super prost” in legatura cu economia, a glumit și i-a urat lui Musk „mult noroc” in „calatoria sa pe Luna”. Musk a scris intr-un e-mail adresat directorilor ca are un „sentiment super rau” in legatura…

- Anuntul a venit la doua zile dupa ce cel mai bogat om din lume le-a spus angajatilor sa nu mai lucreze de acasa si sa se intoarca la birou sau sa paraseasca compania. Tesla avea aproximativ 100.000 de angajati la sfarsitul anului 2021, potrivit declaratiei sale anuale la Comisia pentru Bursa si Valori…

- Intr-o postare pe platforma, Nunes a mai spus ca Truth Social nu a fost inca aprobata pentru lansare in magazinul Google Play pentru dispozitive Android. ”La sfarsitul lunii mai vom lansa PWA (Web Browser), care va permite accesul de pe orice dispozitiv. Dupa aceea vom lansa o aplicatie Android… in…

- FTC analizeaza daca Musk s-a conformat cu o cerinta de raportare antitrust atunci cand a cumparat pachetul de actiuni la compania de social media la inceputul lunii aprilie, se arata in articolul care citeaza persoane care cunosc situatia. Companiile care nu respecta regulile privind raportarea unor…

- Un acționar al Twitter a intentat marți un proces pentru frauda a valorilor mobiliare impotriva lui Elon Musk, susținand ca dezvaluirea cu intarziere de catre CEO-ul Tesla a participației sale in Twitter a costat investitori bani și l-a economisit pe Musk in jur de 143 de milioane de dolari, scrie daysall.com…

- Consiliul de administratie a votat in unanimitate pentru adoptarea planului. In cadrul noii structuri, daca orice persoana sau grup dobandeste proprietatea efectiva a cel putin 15% din actiunile comune publice ale Twitter fara aprobarea consiliului de administratie, altor actionari li se va permite…

- Elon Musk a oferit 43 de miliarde de dolari pentru preluarea Twitter, dar la cateva ore de la aparitia informatiei a spus ca nu este sigur ca va putea cumpara compania de social media, transmite CNBC. Musk a facut declaratiile la conferinta TED2022 de la Vancouver, la doar cateva ore dupa ce a dezvaluit…

- Musk a facut declaratiile la conferinta TED2022 de la Vancouver, la doar cateva ore dupa ce a dezvaluit intr-un document depus joi la autoritatile de reglementare ca a oferit 54,20 dolari pe actiune pentru a cumpara platforma de socializare. Twitter a confirmat ca a primit oferta, care evalueaza actiunile…