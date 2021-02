Elon Musk a anunțat că renunță la Twitter "pentru o vreme" CEO-ul Tesla și SpaceX Elon Musk a anunțat marți ca renunța la Twitter &"pentru o vreme&", dupa ce postarile sale de pe rețeaua sociala au contribuit la alimentarea unei frenezii bursiere care a dus la creșterea vertiginoasa a acțiunilor unor companii, relateaza AFP și Barrons.



&"Fara twitter pentru o vreme&", i-a anunțat miliardarul sud-african pe cei aproape 45 de milioane de urmaritori ai sai de pe platforma social media, fara a oferi însa vreun motiv pentru decizia sa subita.



Musk, care și-a exprimat disprețul pentru investitorii care pariaza pe scaderea acțiunilor (short… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

