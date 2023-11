Stiri pe aceeasi tema

- Echipa FCU Craiova a incheiat la egalitate sambata seara, scor 1-1, derby-ul cu Universitatea Craiova, in etapa a 15-a din Superliga.La derby-ul oltenesc a fost prezent si antrenorul bulgar Ivailo Petev, tehnicianul care va prelua pe Universitatea Craiova, urmand sa-l inlocuiasca pe Corneliu Papura,…

- Patronul celor de la FCU Craiova, Adrian Mititelu, a prefațat derby-ul contra rivalei din oraș, CS Universitatea Craiova, din runda cu numarul 15 din Superliga. Partida CS Universitatea Craiova - FCU Craiova se disputa sambata, 4 noiembrie, de la ora 21:15, și poate fi urmarita liveTEXT pe GSP. ...

- Arbitrul bucureștean Radu Petrescu (40 de ani), cel care nu l-a eliminat pe Joyskim Dawa (27 de ani) pentru faultul dur comis asupra lui Sergiu Hanca (31 de ani) in Petrolul - FCSB 2-2, intrare in urma caruia fostul dinamovist va sta in afara terenului 4 luni, se va afla la centru la meciul dintre CS…

- Veste buna pentru antrenorul lui FCU Craiova, Giovanni Costantino (39 de ani). Mijlocașul William Baeten (26 de ani), unul dintre jucatorii de baza ai echipei de pe locul 14 in Superliga, a revenit la antrenamente și sunt șanse mari sa intre pe teren la derby-ul Baniei cu rivala Universitatea Craiova.…

- Sambata, 21 octombrie, s-au implinit cinci ani de la dispariția celui mai iubit dintre olteni, Ilie Balaci. „Minunea Blonda” a fost omagiata așa cum se cuvine in minutul 8 al meciului CS Universitatea Craiova - Petrolul. Revista excepționala lansata de Gazeta in primavara: „Craiova Maxima, povestea…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anunțat programul etapelor 14 și 15 din Superliga. In ultima runda a turului vom avea derby-urile incendiare dintre FCSB - Rapid și Universitatea Craiova - FC „U” Craiova. Etapa cu numarul 14 incepe vineri, 27 octombrie cu duelul dintre FC Voluntari - Sepsi și se…

- Mijlocașul francez Lyes Houri (27 de ani) a semnat astazi cu Universitatea Craiova. Acesta ar putea aparea in alb-albastru chiar sambata, la derby-ul cu FCSB din Ghencea. Clubul din Banie a anunțat oficial transferul lui Lyes Houri, mijlocaș ofensiv care a mai imbracat echipamentul „juveților” in sezonul…

- Farul Constanta a invins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 2-0, pe teren propriu, in derby-ul etapei a șaptea a Ligii 1. „Marinarii” au deschis scorul in minutul 17 prin Louis Munteanu, dupa o centrare a lui Grameni. Același Munteanu a stabilit scorul final in minutul 35, cand l-a invins din lovitura…