Elicopter prăbuşit: toate cele nouă persoane aflate la bord au decedat "Moartea tuturor celor noua ocupanti ai aparatului de zbor a fost confirmata astazi (sambata, n.r)", a explicat un responsabil local pentru AFP. Politia si armata au lansat operatiuni de salvare pentru a-i gasi pe pasageri dupa prabusirea aparatului in prefectura Gunma, la nord-vest de Tokyo. Victimele faceau parte din securitatea civila si din unitatea de pompieri. De asemenea, un pilot si un mecanic figurau printre persoanele de la bord, a precizat aceeasi sursa. Anchetatori au fost trimisi la fata locului de Guvern. Elicopterul, de tip Bell 412, a parasit baza,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

