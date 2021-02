Stiri pe aceeasi tema

- Școlile se redeschid luni, 8 februarie, cand incepe semestrul 2, in funcție de situația epidemiologica la nivelul localitații. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a precizat joi ca exista posibilitatea ca scenariul verde sa treaca sub 1,5 rata de incidența, in loc de 1 , ceea ce inseamna ca 2,4 milioane…

- Masca, obligatorie in școala! Profesorii și elevii vor trebui sa o poarte permanent. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a precizat marti ca elevii si profesorii vor purta masca de protectie permanent in scoala, afirmatie facuta in contextul in care din 8 februarie, cand incepe semestrul al II-lea,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca elevii care isi vor relua fizic cursurile vor primi masti de protectie, existand un stoc de peste 37 de milioane de masti doar in invatamantul preuniversitar. „Ultimele date pe care le avem din teritoriu arata un stoc de peste 37 de milioane de masti…

- Elevii intra de astazi in vacanța pentru o saptamana, dupa primul semestru al anului școlar 2020-2021, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației. Cursurile ar urma sa inceapa in data de 8 februarie, insa, la aceasta ora, elevii și profesorii nu știu daca se intorc fizic la școala sau vor…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata, ca aproape jumatate dintre elevii din Romania ar putea merge la școala de pe 8 februarie, cand incepe semestrul al doilea. “Datele se pot schimba (…) vom vedea fotografia momentului in data de 2 februarie (…) O estimare facuta acum cateva zile…