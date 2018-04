Stiri pe aceeasi tema

- Elevii si prescolarii se intorc miercuri, 11 aprilie, la cursuri, dupa vacanta de primavara, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Urmatoarea vacanta, cea de vara, este programata intre 16 iunie si 9 septembrie. Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar…

- Dupa ce au fost timp de o saptamana in vacanta intersemestriala, elevii și preșcolarii se intorc astazi la școala pentru cel de-al doilea semestru al anului școlar 2017-2018. Potrivit ordinului ministrului Educației privind structura acestui an școlar, semestrul al doilea incepe in 12 februarie și se…

- Al doilea semestru al anului scolar 2017 - 2018 incepe luni, iar pentru elevii de clasa a XII-a incep si probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului.Potrivit ordinului ministrului Educatiei privind structura acestui an scolar, primul semestru s-a incheiat in 2 februarie, iar semestrul…

- Elevii si prescolarii se intorc la cursuri, luni, dupa vacanta de iarna care a inceput in 23 decembrie. Ei vor intra din nou in vacanta, pentru o saptamana, la inceputul lunii februarie. Tot in februarie, elevii de clasa a XII-a incep probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului, pentru care…

