- UPDATE – Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca reprezentantii Ministerului Sanatatii, MAI si DSU analizeaza decuplarea scenariilor de functionare a scolilor de rata de infectare din localitate, fiind luata in calcul inclusiv introducerea testelor pe baza de saliva, pentru elevi. ‘Este o intalnire…

- “Vom avea, pe parcursul zilei de astazi, discuții cu toți cei indreptațiți sa se pronunțe. Sunt convins ca vor cauta acel numitor comun din perspectiva copilului. Pana vineri va trebui sa anunțam cat se poate de clar care sunt regulile, daca ramanem pe aceleași sau daca vom putea sa menținem, pe modelul…

- Intrebat daca ar fi de acord cu mentinerea scolilor deschise in Capitala si dupa depasirea pragului de infectare de 6 la o mie de locuitori, in conditiile in care Bucurestiul se apropie de acest prag, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a raspuns ca nu s-a luat o decizie in acest sens, aratand ca numai…

- Miniștrii Sanatații și Educației au prezentat miercuri regulile pentru deschiderea școlilor de la 13 septembrie. Vor fi doua scenarii, diferențiate de prag la rata de infectare 6/1.000 de locuitori. Vezi și STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2021-2022 publicata de Ministerul Educației. Calendarul cursurilor și…

- Elevii care au obtinut nota 10 la Bacalaureat vor fi recompensati cu premii in valoare de 3.000 de lei. De asemenea, cei care au luat nota maxima la Evaluarea nationala vor primi 1.000 de lei, potrivit unei hotarari aprobate de Guvern. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a informat, joi, in cadrul…

- La inceputul lunii septembrie va fi semnat un ordin de catre ministrii Educatiei si Sanatatii care va reglementa „toate aspectele necesare” inceperii scolii in conditii de siguranta, adaptate la „realitatile existente” in Romania, a anunțat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. „Vom avea la inceputul…

- Profesorii care nu vor dori sa se vaccineze ar putea fi testati periodic, inainte sa intre in scoala, a declarat duminica seara, la Digi24, ministrul educatiei, Sorin Cimpeanu. Ideea ca profesorii nevaccinati sa fie testati este analizata in acest moment de catre Ministerele Sanatatii si Educatiei.…

- Cum va incepe școala in toamna. Toți elevii in clase și profesori testați periodic. Profesorii care nu vor dori sa se vaccineze ar putea fi testați periodic, inainte sa intre in școala, a declarat duminica seara, la Digi24, ministrul educației, Sorin Cimpeanu. Ideea ca profesorii nevaccinați sa fie…