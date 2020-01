Elevi care fac naveta la ora 5 dimineaţa uzi până la piele Cei doisprezece elevi de gimnaziu din satul Poiana cu Cetate, comuna Ciurea, sunt nevoiti sa treaca, la pas, dintr-un judet intr-altul pentru a invata carte. Membri ai unei comunitati sarace si ignorati de ani de zile autoritatile locale, copiii se trezesc cu noaptea in cap si merg doar in grup, de frica haitelor de caini, pe un drum neiluminat, pana la scoala gimnaziala din satul Protopopesti, judetul Vaslui. E cea mai apropiata unitate de invatamâ (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

